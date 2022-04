Conference: Abraham 'felice a Roma, concentrato sul Leicester'

ROMA, 27 APR - "Abbiamo ancora partite importanti da giocare per finire questa stagione. Conosco abbastanza bene alcuni dei loro giocatori, ma spero di essere quello che sorride nella gara di ritorno a Roma", lo ha detto Tammy Abraham in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Leicester, squadra alla quale il centravanti inglese non ha mai segnato. "Sappiamo che sono un buon team - ha continuato il 9 giallorosso -. Domani sarebbe il momento perfetto per me per segnare il mio primo gol contro il Leicester e aiutare la squadra a vincere". Sorvola, invece, sul possibile ritorno in Premier: "Sono felice qui e la mia concentrazione va solo alla partita di domani".

