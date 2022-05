Conference: Abraham, prima di noi l'hanno vinta i tifosi

ROMA, 05 MAG - "E' un sogno che si realizza. Non ho parole per la squadra e i tifosi, che hanno vinto questa partita prima che la giocassimo noi. La Roma meritava una finale, sono felicissimo per me e per tutti". Così Tammy Abraham, intervistato da Dazn nel dopopartita di Roma-Leicester. "Mi sono innamorato di questi tifosi fin da subito, e mi sento come se giocassi qui da tanti anni - dice ancora Abraham -. Ci hanno incoraggiato dall'inizio del viaggio e fino alla fine. Sì, davvero l'hanno vinta loro, prima di giocarla". Alla fine il bomber inglese era letteralmente stremato. "Sinceramente non so dove ho trovato le energie per festeggiare - ammette -. Il fischio finale è stata una liberazione. Avevo chiesto il cambio, però Mourinho mi ha ordinato di continuare. In campo diamo sempre tutto, anche per questo adesso siamo in finale".

