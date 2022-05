Conference: invasione romanista a Tirana, molti a fan zone

TIRANA, 25 MAG - Adesso è davvero invasione romanista a Tirana. Come previsto, la maggior parte dei tifosi dei giallorossi è arrivata con i charter partiti questa mattina (il primo alle 8) e va crescendo sempre più il loro numero in città. Le previsioni parlano di ventimila arrivi, e se venissero confermate, ci sarebbe il problema di tantissimi tifosi senza biglietto per lo stadio. Un gran numero di sostenitori giallorossi, in ogni caso, seguendo anche le raccomandazioni fornite dall'ambasciatore Fabrizio Bucci, sono confluiti nella fan zone riservata ai romanisti, in un parco con lago artificiale che si trova in una zona a sud dello stadio, che dista un quarto d'ora di cammino a piedi. Affollatissimi tutti i punti di ristoro del parco e i locali nelle immediate vicinanze, dove si sentono i tifosi cantare gli inni della squadra giallorossa. Gli stessi, in particolare quelli di Antonello Venditti e Lando Fiorini, che vengono 'sparati' dagli altoparlanti del vero e proprio 'anfiteatro' allestito nel parco e che ha al centro un megaschermo da dove i tifosi potranno vedere la partita. Dopo gli scontri della tarda serata di ieri, finora situazione sotto controllo da parte dell'apparato di sicurezza albanese: sotto un caldo soffocante, pattuglie di polizia, ognuna composta da due agenti, controllano la situazione .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA