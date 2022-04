Conference L.: Leicester ostacolo per la Roma verso la finale

ROMA, 27 APR - Domani sera, al King Power Stadium, la Roma gioca l'andata delle semifinali di Conference League contro il Leicester e parte, secondo gli esperti Sisal, in svantaggio visto che la formazione inglese è favorita a 2,30 rispetto al 3,20 dei gialorossi, con il pareggio vicinissimo a 3,25. Totale equilibrio per il passaggio del turno, visto che entrambe le formazioni sono offerte a 1,90. I ragazzi di Rodgers in casa sono imbattuti in Europa, ma concedono molto in fase difensiva, mentre la Roma ha sempre segnato lontano dall'Olimpico: la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,05, è nelle corde della sfida. Nell'altra semifinale di Conference League, il Feyenoord ospita l'Olympique Marsiglia. Il Feyenoord parte avanti, secondo gli esperti Sisal, a 2,20 contro il 3,20 del Marsiglia con il pareggio offerto a 3,50. Transalpini leggermente favoriti, a 1,80 contro il 2,00 dei biancorossi, per il passaggio del turno.

