ROMA, 15 SET - Basaksehir Istanbul batte Fiorentina 3-0 in una partita della seconda giornata del girone A di Europa League. Tutte nella ripresa le reti dei turchi, con doppietta di Gurler e gol di Bertrand Traore nel finale, dopo che i viola erano rimasti anche in 10 per espulsione di Ikonè per doppia ammonizione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA