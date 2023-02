Conference League: Braga-Fiorentina 0-4

ROMA, 16 FEB - A Braga, Fiorentina batte Braga 4-0 nell'andata dei play off di Conference League. La squadra di Italiano cala il poker in Portogallo ed ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale grazie alle doppiette di Jovic e Cabral. La gara si sblocca nel recupero del primo tempo con Jovic a segno di testa. Nella ripresa il Braga resta in 10 per l'espulsione di Tormena, e i viola trovano il raddoppio al 15' ancora con Jovic. Al 34' e poi al 45' è Cabral a mettere al sicuro il risultato con una doppietta.

