Conference League: Italiano, Europa ci aiuterà a ripartire

FIRENZE, 12 OTT - ''La Conference League non è un peso, servirà anzi per cercare di reagire ad un brutto risultato come è stato quello di lunedì con la Lazio. Domani pensiamo a vincere e a continuare a credere al passaggio del girone''. Con queste parole Vincenzo Italiano ha presentato la gara di ritorno contro gli Hearts domani alle 18,45 allo stadio Franchi. ''Bisogna archiviare e ripartire, sappiamo dove sbagliamo e dove dobbiamo migliorare, ed è soprattutto davanti alla porta - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - Penso che competizioni come queste aiutino a crescere e a diventare più bravi, faremo di tutto per confermare quanto fatto in Scozia una settimana fa''. Ancora ai box Sottil, mentre Martinez Quarta nonostante la frattura al naso dovrebbe essere a disposizione con una maschera protettiva.

