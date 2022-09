Conference League:Italiano, "non è bel momento, ma guai mollare"

FIRENZE, 14 SET - ''Non stiamo vivendo un bel momento ma non dobbiamo mollare bensì continuare a credere in ciò che facciamo, senza perdere la fiducia''. Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con il Basaksehir, seconda giornata di Conference League, in programma a Istanbul (ore 21, diretta su Sky, Dazn e in chiaro su Tv8). ''Sono convinto che ci basti poco per centrare qualche risultato, anche se ci aspetta un avversario molto forte, che non perde da 19 gare'' ha aggiunto il tecnico della Fiorentina intervenuto in conferenza stampa con quasi due ore di ritardo rispetto all'orario previsto. Tra i viola mancano per infortunio e problemi fisici Nico Gonzalez, Sottil, Milenkovic, Dodò e Zurkowski.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA