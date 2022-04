ROMA, 14 APR - Dopo la sconfitta per 2-1 in Norvegia contro il Bodo/Glimt, la Roma è chiamata alla rimonta per un posto in semifinale nella Conference Leaguer. Abraham ce la fa e gioca titolare. C'è Zaniolo. Panchina per Sergio Oliveira, dal 1' anche Pellegrini e Mkhitaryan.

