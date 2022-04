Conference League: Uefa sanziona OM per incidenti col Paok

ROMA, 19 APR - L'OM Marsiglia dovrà giocare il ritorno della semifinale di Conference League con il Feyenoord con lo stadio 'Velodrome' parzialmente chiuso a causa di una sanzione imposta al club francese dall'Uefa dopo gli incidenti avvenuti dento e fuori l'impianto tra i tifosi di casa e quelli del Paok Salonicco in occasione del turno precedente. Oltre alla chiusura della curva 'Virage Nord', quella occupata dai tifosi più accesi, il Marsiglia è stato multato per 98.000 euro per lanci di fuochi d'artificio e oggetti in campo. Il Paok è stato sanzionato con una multa di 50.000 euro ed entro 30 giorni dovrà contattare il club francese per liquidare i danni causati dai propri tifosi. Il Marsiglia farà visita al Feyenoord il 28 aprile nell'andata della semifinale e poi ospiterà il club olandese nella sfida di ritorno una settimana dopo. La vincente affronterà la Roma o il Leicester, protagoniste dell'altra semifinale.

