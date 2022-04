ROMA, 21 APR - La Roma fa il pieno d'amore anche in trasferta. Aperta alle 10 di oggi la vendita per il settore ospiti della sfida in Inghilterra tra Roma e Leicester. Settore andato sold out in 30 minuti con 1600 tifosi giallorossi che seguiranno la propria squadra nella semifinale d'andata della Conference League in programma il 28 aprile. Sold out anche la gara di ritorno del 5 maggio all'Olimpico con oltre 62 mila spettatori.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA