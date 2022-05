Conference: Mourinho, 'Roma, ora scriviamo la storia'

TIRANA, 24 MAG - "Quella di venerdì a Torino era una finale ma non la storia: quella di domani è già storia, perché siamo arrivati fin qui. Ora finiamo di scrivere la storia, una finale bisogna fare di tutto per vincerla": lo dice Josè Mourinho, nella conferenza di vigilia della finale di Conference League, contro il Feyenoord. Il tecnico giallorosso ha confermato l'ottimismo per l'impiego di Mkhitaryan, e ha parlato della sede di Tirana. "C'è una simpatia per la Roma, se vince c'è un albanese, Kumbulla, che alza la Coppa. Lo stadio è molto bello, peccato che non possa contenere la gioia di tutti i tifosi".

