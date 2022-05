Conference: Mourinho, sappiamo cosa dobbiamo fare

ROMA, 24 MAG - "Non so cosa fara' il Feyenoord domani, alle volte giocano in maniera diversa dal loro solito. Ma so come vogliamo giocare noi". Cosi' Jose' Mourinho inquadra la finale di Conference League di domani, Roma-Feyenoord. "Loro hanno avuto piu' tempo per prepararla - ha aggiunto a Sky, da Tirana - La tensione e' forte, anche la mia, ma dobbiamo prepararla come tutte le altre partite". Buoni segnali per Mkhitaryan. "E' in forma fisica per dare una mano alla squadra: ieri si e' allenato e ha fatto buoni test, oggi si e' unito al resto della squadra"

