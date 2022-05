Conference:Roma si allena a Trigoria, Mkhitaryan torna in gruppo

ROMA, 24 MAG - Ultimo allenamento a Trigoria per la Roma, alla vigilia della finale di Conference League di Tirana, contro il Feyenoord, e per Mourinho arrivano segnali confortanti: Mkhitaryan è infatti tornato ad allenarsi col resto della squadra, nella rifinitura aperta alla stampa, per la prima volta dall'infortunio subito nella semifinale contro il Leicester. Sembra dunque definitivamente smaltita la lesione muscolare che l'armeno aveva accusato, e cresce dunque l'ottimismo per una maglia da titolare. Poche decine di tifosi hanno atteso i giocatori all'arrivo al centro sportivo, stamattina, mentre da Fiumicino sono gia' partiti i primi charter per Tirana. Alle 15, invece, è in programma la partenza della squadra.

