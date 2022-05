Conference: tifosi a Fiumicino per il rientro della Roma

ROMA, 26 MAG - Sono già oltre duecento i tifosi giallorossi all'aeroporto di Fiumicino che vogliono festeggiare la Roma vincitrice della Conference League, al rientro da Tirana previsto nel cuore della notte. Con fumogeni, sventolio di bandiere e sciarpe, intonano a più riprese cori ("I campioni dell'Europa siamo noi"), in questa lunga notte di festa per un trofeo europeo che per la Roma mancava da 60 anni. Diversi tifosi hanno approfittato per farsi dei selfie accanto al pullman ufficiale della Roma, arrivato poco prima dell'una di notte all'aeroporto di Fiumicino. Sulla livrea spiccano il logo della Conference League e la scritta "Roma ha vinto". Il mezzo poi entrerà direttamente in pista. Notevole lo spiegamento di forze di Polizia allo scalo romano nell'area del Terminal 5. Saranno inoltre 18 i voli del "ponte aereo" che, dalle 2 fino alle 7 del mattino, riporteranno nella Capitale i tifosi che sono andati nella capitale albanese per sostenere la squadra, in un controesodo festoso e caloroso premiato dal gol di Zaniolo, dal trofeo alzato da capitan Pellegrini e dalle lacrime di Mourinho.

