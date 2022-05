Coni:Malagò a Binaghi,'nessuna ossessione,ho combattuto riforma'

ROMA, 16 MAG - "Io non sono ossessionato da niente. Io ho soltanto combattuto la riforma, ci mancherebbe. Sfido chiunque, che se fosse stato presidente del Coni mentre arrivava la riforma non avesse provato a dire che questa cosa non andava bene. Sarebbe stata una mancanza di rispetto non tanto per il sottoscritto, che sono di passaggio, ma per questo marchio e per coloro che mi hanno preceduto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il giorno dopo il duro attacco nei suoi confronti da parte del numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, che aveva detto "siamo vittime dell'ossessione di Malagò per Sport e Salute".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA