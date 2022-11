Coni: Malagò, mai abbiamo vinto così tanti titoli mondiali

ROMA, 14 NOV - "Mai abbiamo vinto così tanti titoli mondiali nelle discipline a squadre e individuali". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni presso la palestra monumentale di Palazzo H. "E' un record assoluto da quando esiste il Coni - prosegue - Ogni mattina mi sveglio e guardiamo un grafico in cui vediamo la posizione rispetto agli altri paesi e nel 2021 sembrava che avessimo fatto un miracolo, eravamo secondi con gli Stati Uniti e primi in Europa per numero di vittorie. Dissi che era difficile ripetersi e invece nel 2022 ci siamo riusciti e siamo ancora lì, per una questione tecnica ci ha superato l'Australia, ma vincere una medaglia in Oceania rispetto all'Europa è più semplice. Merito dei tecnici e di tutti i gruppi militari sportivi".

