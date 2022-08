ROMA, 05 AGO - Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della Figc di anticipare l'udienza relativa alla vicenda del Campobasso. Lo apprende l'Ansa da ambienti della Federcalcio che è "preoccupata dall'allungamento dei tempi per la composizione degli organici della Serie C". La discussione del ricorso del club molisano resta dunque fissata per il 25 agosto.

