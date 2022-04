Conte, Kane può diventare uno dei più grandi di sempre

ROMA, 07 APR - Harry Kane è in grado di diventare uno dei più grandi attaccanti della storia, non solo della sua generazione. Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, commentando il fatto che il suo centravanti a 28anni sta per diventare il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inghilterra ed in Premier League è a 82 gol dal record di Alan Shearer. "Penso che Harry abbia l'età giusta per dimostrare che può diventare non solo uno dei migliori al mondo ma anche nella storia del calcio - ha affermato Conte in vista della trasferta di sabato con l'Aston Villa -. Lui è già nella storia perché ha segnato tanti gol per il club e per la nazionale, ma ha l'età per essere uno dei migliori al mondo. Il suo ruolo è un numero nove ma allo stesso tempo può essere un numero 10 per le sue qualità". Riguardo al lavoro che facciamo con la squadra, sto cercando di migliorare non le sue qualità ma di renderlo più efficace - ha proseguito -. Ripeto che stiamo parlando di un giocatore fantastico, quindi è molto difficile migliorarlo ma stiamo cercando di lavorare, per spingerlo ad avere la massima ambizione per diventare il miglior attaccante".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA