MILANO, 14 FEB - Antonio Conte non chiude le porte a un futuro che potrebbe riportarlo in Italia: "Ma ora voglio vivere il presente, quest'anno sono successe tante cose", spiega l'allenatore del Tottenham, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan nell'andata degli ottavi di Champions. "Sono italiano e, da ex ct, l'Italia sarà sempre nel mio cuore. Non ci sarà mai problema a tornare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA