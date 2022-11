Convocati Francia, Deschamps ne chiama 25

PARIGI, 09 NOV - Sono 25, e non 26 come gli avrebbe permesso il regolamento, i giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per i Mondiali in Qatar. Assenti, oltre agli infortunati Pogba e Kanté, anche Mike Maignan, Ferland Mendy, Lucas Digne e Wissam Ben Yedder. Presenti tre giocatori che militano nella Serie A come Theo Hernandez e Giroud del Milan e Rabiot della Juventus. Questo l'elenco dei convocati della Francia: - portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes). - difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Konate (Liverpool), Kounde (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United). - centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia). - attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain), Nkunku (Lipsia)

