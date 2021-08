Conyedo conquista la 39ª medaglia

L’azzurro Abraham Conyedo ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg dell’Olimpiade di Tokyo, battendo (6-2) nella

finale per il terzo posto il turco Suleyman Karadeniz. È la medaglia numero 39 che va a rimpimguare il palmares da record già stabilito dall'Italia in questi giochi olimpici.

Pubblicità

«Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre. Il mio avversario, il turco Karadeniz - dice ancora -, lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA