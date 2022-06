Coppa America: Alinghi svela il team, è uno dei più giovani

ROMA, 09 GIU - Alinghi Red Bull Racing ha svelato i componenti del team che parteciperanno alla sfida della 37/a America's Cup di vela, la cui fase finale si disputerà a Barcellona nell'autunno 2024. Si tratta di un equipaggio che lo skipper Arnaud Psarofaghis conosce molto bene. Nel design team spiccano lo spagnolo Marcelono Botin come principal designer e l'uruguayano Adolfo Carrau nel ruolo di design coordinator. Al disegno delle vele ci sarà, invece, il francese Gautier Sergent. Per quanto riguarda i velisti, ne sono stati selezionati 14, tutti svizzeri, divisi tra ruoli di conduzione e 'power group'. Il più vecchio è Yves Detrey, che ha 43 anni, il più giovane Nicolas Rolaz, 22, ed è stato già campione del mondo nella Classe Optimist 2014. L'età media complessiva d'età dell'equipaggio è di 30 anni ed è verosimilmente uno degli equipaggi più giovani della prossima America's Cup. "Intraprendere questa avventura con colleghi che conosco fin dall'infanzia e persone con cui lavoro da oltre 20 anni è molto emozionante - afferma Psarofaghis, 33 anni -. Anche se non ho necessariamente navigato con loro, questo legame è un grande vantaggio. Ci capiamo e questo renderà la comunicazione molto più facile. E' di vitale importanza che a bordo vi sia una buona comunicazione: è la chiave del successo. Lo stesso vale fuori dall'imbarcazione. L'unica cosa che conta è la prestazione ed è con questo fine che le squadre verranno assemblate". Molti di questi velisti, reclutati la scorsa estate, saranno impegnati anche Red Bull Youth America's Cup. A bordo si alterneranno Maxime Bachelin, Matias Buehler, Arthur Cevey, Nicolas Charbonnier, Lucien Cujean, Barnabé Delarze, Yves Detrey, Augustin Maillefer, Bryan Mettraux, Arnaud Psarofaghis, Nicolas Rolaz, Théry Schir, Nils Theuninck, Florian Trueb. Il design team saranno invece formato dallo spagnolo Marcelino Botin, dall'uruguayano Adolfo Carrau, dai francesi Steven Robert, Gautier Sergent e Joseph Ozanne.

