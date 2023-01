Coppa America: Slam vestirà il team 'defender' a Barcellona

ROMA, 19 GEN - Fondata a Genova nel 1979, Slam è stata scelta come fornitore ufficiale di abbigliamento dal team neozelandese che si prepara a difendere l'America's Cup di vela nell'ottobre dell'anno prossimo. Emirates Team New Zealand ha già difeso con successo l'America's Cup ad Auckland nel 2021 e, in precedenza, si era aggiudicato il più antico trofeo sportivo del mondo nel 1995, nel 2000 e poi ancora nel 2017. Nel 2021, Slam è stata acquistata da Vam Investment Group spa che ha investito in un ambizioso progetto con il campione del mondo Enrico Chieffi al timone dell'azienda nel ruolo di ad. Il primo obiettivo è stato quello di sviluppare soluzioni innovative per l'abbigliamento tecnico dedicato al mondo della vela. Emirates Team New Zealand difenderà l'America's Cup contro i vincitori delle Challenger Series, che saranno disputate da cinque team di altissimo livello tecnico: il britannico Ineos Britannia guidato dal pluricampione olimpico sir Ben Ainslie; il team svizzero Alinghi-Red Bull Racing, due volte vincitore dell'America's Cup; il Luna Rossa Prada-Pirelli team con Max Sirena nel ruolo di team director e skipper; lo statunitense American Magic con i vincitori della medaglia d'oro olimpica Tom Slingsby e Paul Goodison; il francese K-Challenge guidato da Stephan Kandler. Sempre nell'ambito del programma di internazionalizzazione, Slam ha nominato Marco Perazzo direttore worldwide B2B & Trade. "È un vero onore poter firmare questo accordo ed entrare così a far parte della campagna di Emirates Team New Zealand. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per contribuire alla difesa dell'America's Cup - ammette Enrico Chieffi, ad Slam -. Grant Dalton e io ci conosciamo da molti anni. Tra noi ci sono sempre stati sintonia e profondo rispetto. Sono più di 40 anni che Slam ricopre un ruolo centrale nel mondo della vela".

