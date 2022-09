Coppa Davis: a segno anche il doppio, Italia fa 3-0 alla Croazia

ROMA, 14 SET - L'Italia si aggiudica anche il punto del doppio e fa bottino pieno con la Croazia. Si chiude 3-0 la sfida della prima giornata di Coppa Davis con l'Italtennis che, dopo essersi garantita il successo con i singolari vinti da Musetti e Berrettini, avvanza anche con il tandem Simone Bolelli/Fabio Fognini che si sono imposti 3-6 7-5 7-6(3), dopo quasi due ore e mezza di gioco, sulla temibile formazione croata Nikola Mektic/Ante Pavic. Domani giornata di riposo per gli azzurri: venerdì di nuovo in campo per la sfida con l'Argentina, domenica l'ultimo impegno del girone contro la Svezia.

