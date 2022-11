ROMA, 26 NOV - Italia-Canada 1-0 dopo il primo incontro della semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga in Spagna. Lorenzo Sonego ha superato Denis Shapovalov in tre set con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4. A seguire l'altro singolare tra Lorenzo Musetti (n.23 ATP) e Felix Auger-Aliassime (n.6 ATP). In chiusura il doppio con Simone Bolelli e Fabio Fognini opposti a Vasek Pospisil e Denis Shapovalov.

