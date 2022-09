ROMA, 18 SET - Matteo Berrettini batte Elias Ymer nel primo incontro della sfida tra Italia e Svezia, in corso a Bologna, valida per la terza giornata del girone A di Coppa Davis. L'azzurro si è imposto col punteggio di 6-4, 6-4, portando il primo punto alla nazionale italiana, che è già qualificata per le Finals previste a Malaga (Spagna) a fine novembre. Nel secondo singolare, Jannik Sinner affronterà il fratello di Elias, Mikael.

