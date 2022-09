ROMA, 16 SET - Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set (6-4, 6-3) e porta il primo punto all'Italia nella sfida con l'Argentina a Bologna nella Finals di Coppa Davis. A seguire, Jannik Sinner, all'esordio in questa edizione, affronterà Francisco Cerundolo, debuttante in nazionale.

