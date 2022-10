Coppa Davis, Finals: i convocati di Volandri, c'è Berrettini

ROMA, 24 OTT - In vista delle Finals di Coppa Davis, in programma sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna), dal 22 al 27 novembre, il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, ha convocato i seguenti giocatori: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. "A Bologna abbiamo costruito ancora di più un gruppo - le parole di Volandri -. Il nostro percorso è all'inizio, ma stiamo facendo passi da gigante. Ho tante scelte in singolare, un doppio collaudato e altre combinazioni. Sono tutti titolari: possono scendere in campo Berrettini, Sinner, Fognini e Musetti, senza dimenticare Sonego, che non c'è perché posso convocare solo cinque giocatori. Tutti si faranno trovare pronti. Ovvio che questo ti dà delle responsabilità in più, ma è un privilegio: gestire una squadra importante e forte come la nostra, mi rende molto fiducioso, anche per l'attaccamento che i ragazzi dimostrano quando vestono la maglia azzurra. In Coppa Davis la coesione del gruppo è un elemento che può anche diventare decisivo". Il tabellone Quarti di finale 22 novembre, ore 16 Australia-Olanda 23 novembre, ore 16 Croazia-Spagna 24 novembre, ore 10 Italia-Usa 24 novembre, ore 16 Germania-Canada Semifinali 25 novembre, ore 16 vincente Australia-Olanda-vincente Croazia-Spagna 26 novembre, ore 13 vincente Italia-Usa-vincente Germania-Canada Finale 27 novembre, ore 13

