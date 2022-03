Coppa Davis: Gombos-Sinner apre Slovacchia-Italia

ROMA, 03 MAR - Saranno Norbert Gombos (n.110 ATP) e Jannik Sinner (n.11 ATP) ad aprire la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare della Davis Cup by Rakuten 2022, in programma nel week-end sul veloce indoor della "NTC Arena" di Bratislava. A seguire la sfida tra Alex Molcan (n.66 ATP) e Lorenzo Sonego (n.21 ATP). Sabato si parte con il doppio: in campo Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Stefano Travaglia. A seguire la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Molcan e Sinner: in chiusura quella tra i numeri due, Gombos e Sonego. Questo l'esito della cerimonia ufficiale del sorteggio.

