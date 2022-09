Coppa Davis: Panatta "l'Italia è forte, può vincerla"

ROMA, 29 SET - "In Coppa Davis abbiamo una squadra molto forte, tra le prime quattro al mondo. Gli azzurri possono vincere la competizione, hanno un quarto di finale molto complicato contro gli Stati Uniti, ma hanno tutte le carte in regola per batterli". Adriano Panatta guarda con ottimismo al cammino degli azzurri in Coppa Davis. L'ex tennista, presente all'evento 'Banca Generali - Un Campione per Amico' a Piazza del Popolo, ha parlato anche del ritiro di Roger Federer: "Non so se ci sarà un altro come lui, forse io non lo vedrò. E' inimitabile, ha espresso bellezza, classe, signorilità in campo straordinaria: grande esempio per i giovani". Anche il commosso saluto di Rafa Nadal al fenomeno svizzero non ha lasciato indifferente Panatta: "E' stato bello vederli mano nella mano. Fa piacere vedere due campioni che hanno lottato per tanti anni uno contro l'anno essere veramente amici".

