Coppa Davis: Volandri, puntiamo ad andare ai quarti a Malaga

ROMA, 12 SET - "L'obiettivo numero 1 è andare a Malaga". Parola del capitano dell'Italtennis Filippo Volandri che, in vista della Coppa Davis a Bologna, ha elogiato il gruppo azzurro che punta a raggiungere i quarti di finale per la seconda volta consecutiva, la quarta dal 2016. "E' un altro mattone di un percorso che abbiamo cominciato un anno fa a Torino", ha detto Volandri, in riferimento alla scorsa edizione delle Finals conclusa con una sconfitta nei quarti contro la Croazia. Volandri ha poi assicurato che "Berrettini sta bene, Sinner ha avuto un piccolo problema alla caviglia contro Ivashka ma vuole giocare dalla prima partita".

