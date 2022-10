Coppa del Brasile al Flamengo, battuto il Corinthians

RIO DE JANEIRO, 20 OTT - Notte di festa per il Flamengo: la squadra di Rio de Janeiro ha conquistato la Coppa del Brasile al termine di una finale drammatica contro il Corinthians, terminata 1-1 nei tempi regolamentari. Il team carioca ha vinto 6-5 ai rigori davanti a circa 70.000 tifosi che hanno gremito lo stadio Marcaná di Rio, dove si sono registrati anche incidenti tra le tifoserie. Pedro ha aperto le marcature al 7' per il Flamengo, che ha dominato nettamente il primo tempo, dove è stato anche annullato un gol, scatenando le proteste della 'torcida' più vasta del Paese. Il Corinthians ha recuperato nella ripresa dopo ripetuti cross in area serviti dai terzini fino al pareggio di Giuliano all'81'. La partita d'andata a San Paolo era terminata 0-0. Con questa vittoria, il Flamengo è diventato quattro volte vincitore della Coppa del Brasile, trofeo che aveva già conquistato nel 1990, 2006 e 2013.

