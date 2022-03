Coppa del Mondo di spada: Fiamingo e Santuccio a caccia del podio

La Coppa del Mondo di spada fa tappa a Budapest dopo l’annullamento della prova femminile di Sochi per i fatti legata alla guerra Russia-Ucraina. In campo femminile niente Russia e Ucraina con una totale rivoluzione nei gironi di qualificazione e tutto a beneficio delle azzurre con le due etnee Rossella Fiamingo, n° 24 del ranking e Alberta Santuccio n° 38 che hanno saltato la qualificazione di oggi e sono approdate direttamente al tabellone principale di domani per dare la caccia al podio individuale dopo i due bronzi a squadre.

Domani invece a Budapest nella spada maschile saranno sette gli azzurri nel tabellone principale: Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, Matteo Tagliariol, Giacomo Paolini, Giulio Gaetani e Luca Diliberto, mentre non c'è stato nulla da fare per i due etnei in gara, Enrico Garozzo e Gianpaolo Buzzacchino. Enrico Garozzo dopo le 4 vittorie e due ko nella fase a gironi, nel tabellone preliminare aveva battuto il ceco Balcar (15-7), prima poi di cadere nel preliminare dei 64 nella sfida tutta azzurra contro il giovane Giacomo Paolini (15-13). Disco rosso anche per Gianpaolo Buzzacchino che era partito alla grande nella fase a gironi con ben 5 vittorie un solo ko, prima di cadere nel tabellone preliminare contro il polacco Nycz (15-11).

Lo spadista acese Enrico Garozzo Il giovane spadista etneo Gianpaolo Buzzacchino

EUROPEI U. 17: 20° L’IBLEO SPAMPINATO. Agli Europei giovanili di Novi Sad, Italia ai piedi del podio nel fioretto Under 17 con Matteo Iacomoni che ha chiuso al 5° posto e buon 20° l’ibleo Francesco Spampinato. Il fiorettista della Scherma Modica aveva ottenuto 5 vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, poi una bella affermazione nel tabellone dei 64 contro l’olandese Ned (15-11), prima di cadere nei 32 contro il quotato ungherese Bagdany (15-9).

Il fiorettista ibleo Francesco Spampinato (Scherma Modica)

