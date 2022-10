Coppa Europa: in pedana tre big siciliani

La scherma azzurra torna in pedana in occasione della Coppa Europa per club in programma sabato e domenica a Cagliari. In pedana ci saranno anche tre siciliani: il duo delle Fiamme Gialle composto da l’oro e argento olimpico individuale, l’acese Daniele Garozzo e dal modicano Giorgio Avola oro a squadre ai Giochi di Londra 2012 e bronzo individuale agli Europei 2022 e dall'etnea Alberta Santuccio, bronzo a squadre ai Giochi di Tokyo e in gara nella spada per il Gs Fiamme Oro.

Il presidente Giorgio Scarso e Alberta Santuccio

Al centro Francesco Pennisi di Floristella, premiato da Sebastiano Manzoni e Giuseppe Fiamingo

E la Santuccio insieme a Rossella Fiamingo è stata tra le protagoniste della cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze della Federscherma italiana che si è svolta nella storica sala della Società del Giardino, a Milano. Sul palco sono saliti dirigenti, società, tecnici e atleti e come tradizione tanta Sicilia. Dopo il bronzo nella spada a squadre ai Giochi di Tokyo, alle due formidabile etnee Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio è stata consegnata la "lama d’onore d’oro". Tra i dirigenti distintivo d’onore di bronzo a Luigi Mazzone presidente del Cus Catania e distintivo d’onore alla carriera a Francesco Pennisi di Floristella; tra le società scudo d’onore d’argento alla Scherma Modica e scudo d’onore di bronzo al Circolo Schermistico Mazarese e alla Methodos Battiati e tra i tecnici "maschera d'oro" alla carriera al tecnico della Scherma Modica Giancarlo Puglisi.

Il maestro Giancarlo Puglisi (Scherma Modica)

A Milano, al fianco di Paolo Azzi, presidente della Federscherma italiana, c'era anche il modicano Giorgio Scarso, presidente onorario della Fis, alla sua prima uscita da neo presidente della Confederazione Europea di scherma. «Il successo della mia candidatura – ha sottolineato Scarso - è un significativo riconoscimento al ruolo svolto dall’Italia nel movimento schermistico internazionale. Aver guidato una grande Federazione come quella italiana rappresenta sicuramente un’esperienza molto importante».

