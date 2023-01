Coppa Inghilterra: il Brighton di De Zerbi elimina il Liverpool

ROMA, 29 GEN - Il Liverpool detentore del trofeo è stato eliminato nei sedicesimi di finale dalla coppa d'Inghilterra (Fa Cup), battuto 2-1 dal Brighton, guidato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Una nuova battuta d'arresto per la compagine di Klopp, che si è ancora inchinata ai Seagulls dopo la sconfitta per 3-0 subita in campionato in quella che il tecnico tedesco aveva definito "la peggior partita che abbia mai visto da una delle mie squadre". Andati in vantaggio con Elliott nel primo tempo, i Reds hanno subito la rimonta dei padroni di casa, in rete al 39' con Dunk e nel recupero del secondo tempo con Mitoma. Il giapponese ha segnato sei gol e due assist nelle ultime undici partite ed è tra gli uomini simbolo di un Brighton che si è completamente risollevata dopo la partenza di Graham Potter, trasferitosi sulla panchina del Chelsea, e l'arrivo di De Zerbi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA