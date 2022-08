Coppa Italia: 1-0 alla Reggina, la Sampdoria va ai sedicesimi

GENOVA, 05 AGO - Vittoria e qualificazione per la Sampdoria che ha sconfitto per 1-0 la Reggina nel secondo turno preliminare di Coppa Italia grazie a un gol su rigore di Sabiri al 22' del secondo tempo. Rigore assegnato dalla direttrice di gara Ferrieri Caputi, per un intervento di Pierozzi su De Luca. Ma successo sofferto per la Sampdoria che, dopo una prima frazione giocata a ritmi blandi da entrambe le compagini, ha subito la reazione degli ospiti al vantaggio blucerchiato rischiando più volte il pareggio in una ripresa terminata con un recupero monstre di 9'. A condizionare il secondo tempo due episodi dubbi che hanno visto l'arbitro in difficoltà aiutata dal Var. Il primo al 34': cross di Cicerelli e colpo di testa di Crisetig che finisce in rete. Ferrieri Caputi assegna il gol ma, dopo tanta attesa e molte proteste, dalla sala Var segnalano un fuorigioco e la rete viene annullata. Al 42' Pierozzi va giù in area dopo un contrasto con Augello, l'arbitro lascia correre tra le proteste dei giocatori di Inzaghi. Dopo alcuni minuti viene però richiamata dal Var al monitor assegnando il rigore. Audero, però, ipnotizza Cicerelli, nonostante la traiettoria angolata, salvando il risultato e regalando ai 'suoi' la qualificazione al turno successivo. Per la Reggina la soddisfazione di avere lottato alla pari contro una formazione di categoria superiore. Da rivedere la Sampdoria più brillante solo dopo gli ingressi di De Luca, Verre e Quagliarella.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA