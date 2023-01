ROMA, 12 GEN - La Fiorentina si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia. I viola agli ottavi hanno battuto 1-0 la Sampdoria. Nei quarti di finale la Fiorentina affronterà il Torino. A decidere il match è stata una rete di Barak a segno al 25' del primo tempo. Nel finale, Sampdoria in dieci uomini per l'espulsione di Murillo.

