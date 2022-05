Coppa Italia:Allegri'espulsione?Uno dell'Inter m'ha dato pedata'

ROMA, 12 MAG - "L'espulsione? È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Io mi sono girato e l'arbitro mi ha espulso giustamente. Ma questo non cambia niente, bisogna fare i complimenti all'Inter". Così nel post-partita della finale di Coppa Italia "Juventus-Inter" su Canale 5, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: "Purtroppo quest'anno non abbiamo vinto neanche un trofeo e questa rabbia va tenuta per l'anno prossimo per tornare vincere qualcosa. Dispiace, c'è amarezza perché abbiamo fatto una buona prestazione. Dalle esperienze ci teniamo caro tutto - aggiunge Allegri - Dispiace perché avevamo fatto una bella rimonta, a Torino in campionato non siamo riusciti a fare risultato, oggi non siamo riusciti a vincere ma per la gara di stasera vanno ringraziati i ragazzi. Poi a volte gli episodi possono essere a favore o a sfavore. Chiellini ha detto che c'è mancato qualcosa? In questo momento non ha senso dire niente. Faccio i complimenti all'Inter e all'arbitro che ha fatto un'ottima gara. E anche ai miei ragazzi. Ora dobbiamo finire bene queste due partite, poi riposare e riprendere l'anno prossimo con l'obiettivo di tornare a vincere".

