Coppa Italia: Atalanta con le seconde linee contro lo Spezia

BERGAMO, 18 GEN - Nell'ottavo di Coppa Italia di domani con lo Spezia, la parola d'ordine per l'Atalanta è turnover. In vista del big match di domenica sera a Torino con la Juventus, Gasperini terrà in panchina almeno un titolare per reparto. Tra gli intoccabili, invece, sicuramente presente il centrocampista dal gol facile Koopmeiners, squalificato per l'ultima giornata del girone d'andata. Raggiungere l'Inter ai quarti è il primo obiettivo stagionale ma i nerazzurri vogliono riprovare l'assalto al trofeo fallito in finale nel 2019 e 2021 e per questo bisognerà dribblare lo scoglio dell' ultima defezione fra i laterali. A rimescolare le carte a favore di Hateboer e Soppy o Maehle e Zortea, quest'ultimo a segno nel finale con la Salernitana da subentrato al neo infortunato, la lesione al bicipite femorale sinistro che terrà fermo Zappacosta per due-tre settimane. Col mancino Ruggeri, in campo nelle ultime tre partite di fila, comunque, il tecnico nerazzurro non manca di alternative. Davanti, chance per Zapata, ormai la riserva di Hojlund, salito in cattedra proprio alla Spezia tre turni fa in campionato, dove ha dato il 'la' alla rimonta per il 2-2 in extremis, poi a Bologna dove ha infilato il 2-1 e quindi domenica scorsa con due rigori procurati prima di segnare il quinto degli otto gol di squadra. Pasalic, il firmatario del pari al "Picco" al 93', in ombra negli ultimi due match, dovrebbe rientrare da sottopunta dietro la linea d'attacco, se non sarà replicato il tridente. Lookman, però, dovrebbe riposare, a differenza di Boga, tornato sui livelli di Sassuolo e bisognoso di giocare. In porta ballottaggio Musso-Sportiello, in difesa Demiral nuovamente in mezzo a Toloi od Okoli (3 panchine consecutive) e Djimsiti. Il nazionale albanese dà il cambio a Scalvini, a sua volta teoricamente impiegabile anche in mezzo al campo come alter ego di De Roon, anche se Ederson è favorito.

