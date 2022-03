Coppa Italia: Bonucci frena entusiasmi, 'è solo primo tempo'

TORINO, 03 MAR - "E' solo il primo tempo: godiamoci questa vittoria ma al ritorno servirà ancora un grande lavoro di squadra, come fatto oggi": il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, tiene alta la concentrazione del gruppo dopo la vittoria di Firenze per 1-0, grazie all'autorete di Venuti nei minuti di recupero, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Un pensiero condiviso sui social anche da Mattia Perin: "Non è ancora fatta, per niente. Teniamo alta la concentrazione e conquistiamoci la finale nel nostro stadio", scrive su Instagram il portiere. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, credendoci fino alla fine e non mollando mai. Siamo a metà del lavoro ma questo è lo spirito giusto" si legge sul profilo di Danilo. "Bella vittoria, grande lavoro di squadra. Altri 90 minuti con la stessa determinazione per arrivare in finale" è il post di Adrien Rabiot. E c'è anche chi esulta a distanza perché infortunato: "Vamos" scrive Paulo Dybala; "Bravi ragazzi" una delle storie Instagram di Federico Chiesa.

