Coppa Italia, Chiesa in gol dopo un anno: "Il 2022 anno brutto"

TORINO, 19 GEN - "Il 2022 è stato un anno molto brutto per me, adesso sto lavorando per tornare in forma e per dare una mano ai compagni". Così Federico Chiesa, match-winner della Juventus in Coppa Italia contro il Monza, finalmente in gol a 12 mesi di distanza dall'infortunio al ginocchio. "A Napoli abbiamo giocato male e siamo stati poco aggressivi, dobbiamo alzare l'asticella e giocare meglio perché abbiamo tanti campioni - continua, ai microfoni di Mediaset nel post-partita - e proveremo a riportare la Juve dove merita, al resto ci pensa la società".

