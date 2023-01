Coppa Italia:Darmian,voci su Skriniar non ci hanno distratto

MILANO, 31 GEN - "Le voci su Skriniar destabilizzanti per noi? Non credo, si è visto dalla prestazione. Milan è rimasto e darà senza dubbio il 100% fino alla fine dell'anno". Lo ha detto il difensore dell'Inter Matteo Darmian, intervistato da Mediaset dopo la vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia in cui ha segnato il gol decisivo. "Non so se è stato uno dei miei gol più belli, l'importante è che ci permette di restare nella competizione. Ora testa alla prossima partita che è molto importante. Il Milan avrà voglia di rivincita, ma dobbiamo farci trovare pronti e scenderemo in campo come sempre per vincere".

