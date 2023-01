Coppa Italia: Fiorentina; Amrabat non convocato, "non è sereno"

FIRENZE, 31 GEN - C'è il neo acquisto Josip Brekalo ma non Sofyan Amrabat tra i convocati di Vincenzo Italiano per la partita di domani contro il Torino che vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il centrocampista marocchino è stato dispensato perché il tecnico non lo ha visto sereno a causa dei rumors che in queste ore lo hanno accostato al Barcellona. Per i viola il giocatore è incedibile (questo è quanto trapela dal club) e non è stata presa in considerazione l'offerta della società blaugrana (4 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 36). Intanto la Fiorentina ha riscattato Antonin Barak dal Verona: ha esercitato il riscatto il centro centrocampista ceco a titolo definitivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA