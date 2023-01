Coppa Italia: Gasperini,livello alzato, ma distanti da big

BERGAMO, 19 GEN - "Siamo ancora distanti dalle big, una distanza che misureremo domenica con la Juventus". Gian Piero Gasperini commenta così il 5-2 allo Spezia della sua Atalanta nell'ottavo di finale di Coppa Italia: "Tanti gol, tanti segnali positivi e anche qualcuno negativo, siamo sulla strada giusta e arriviamo al quarto di finale contro l'Inter con merito - precisa il tecnico nerazzurro -. Abbiamo alzato il livello tecnico e offensivo, ma serve precisione tattica in più. Va fatto meglio il possesso palla insieme al palleggio. Tendiamo a fermarci, ma la palla continua a muoversi". In vista della gara di campionato coi bianconeri: "Scalvini ha una botta sul ginocchio cui aveva già avuto problemi al tendine, Zapata non so se abbia uno stiramento ma non credo sia recuperabile per domenica", continua Gasperini. Che sulla punta colombiana ha una precisazione da fare: "A me danno fastidio le voci di mercato su Zapata. Fino a due settimane fa, guai a vedere l'uno o l'altro. Da quando invece c'è Hojlund in auge sembra che lo prendano tutti. Non so cosa succederà in questi dieci giorni, ma ho molto rispetto per Duvan: non si diventa da intoccabili a cedibili ogni quindici giorni".

