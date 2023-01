ROMA, 20 GEN - Il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Alessandro Zampone, in relazione alla seconda tornata di partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per un turno Leonardo Sernicola della Cremonese, che pertanto salterà la sfida dei quarti contro la Roma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA