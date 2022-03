Coppa Italia: il serbo Vlahovic contro il proprio passato

ROMA, 01 MAR - La Juventus, secondo gli esperti Sisal, parte favorita a nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: 2,50 rispetto al 2,90 dei padroni di casa, con il pareggio a 3,25. Juve avanti anche nel testa a testa che vale l'ingresso in finale: 1,42 per Chiellini e compagni, contro il 2,75 dei toscani. Il 'Goal', in quota a 1,72, si fa preferire leggermente al 'No Goal', dato a 2,00. Vista la posta in palio, anche l'arbitro non dovrà commettere errori: non è così da escludere l'aiuto del VAR che si gioca a 3,00. Inevitabilmente, sia che giochi dal 1' o che parta dalla panchina, il grande protagonista della serata sarà Dusan Vlahovic: la rete dell'attaccante serbo è offerta a 2,50. Punta a ripetersi al Franchi anche Leonardo Bonucci, in gol nell'ultimo incrocio in Coppa Italia 7 anni fa: il gol di testa del difensore pagherebbe 12 volte la posta. Vincenzo Italiano non vuole mollare nulla e ha dimostrato di tenere parecchio al torneo: Krzysztof Piatek ha mostrato come l'aria dell'Italia gli faccia bene, segnando 5 volte in 7 presenze con la maglia viola. L'attaccante della Fiorentina, che spacca la partita come primo marcatore, si gioca 8,25. Attenzione ad Arthur Cabral: il centravanti brasiliano ha rotto il ghiaccio, segnando contro il Sassuolo e punta a ripetersi contro la Juve: la sua rete è in quota a 3,75.

