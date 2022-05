Coppa Italia: Inter cerca un trofeo che manca da 11 anni

ROMA, 10 MAG - Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in Finale di Coppa Italia. Domani sera, allo stadio Olimpico, si assegna il trofeo nazionale con un derby d'Italia che prometto gol e spettacolo. L'Inter parte avanti, secondo gli esperti Sisal, a 2,30 contro il 3,25 della Juventus con il pareggio offerto alla stessa quota. Nerazzurri favoriti anche per il successo finale a 1,75 rispetto al 2,10 della formazione di Allegri campione in carica della manifestazione. I ragazzi di Inzaghi hanno una doppia motivazione per alzare al cielo il trofeo: l'Inter non vince la Coppa Italia da 11 anni e, inoltre, nelle due precedenti finali con la Juventus ha sempre perso. La sfida che si protrae ai tempi supplementari è ipotesi data a 3,25 mentre la coppa assegnata ai calci di rigore pagherebbe 6 volte la posta. Nonostante la grande posta in palio, nessuna delle due formazioni si tirerà indietro e così la Combo Goal + Over 2,5 in quota a 2,10 appare molto probabile. Ma essendoci in palio un trofeo, un ricorso al VAR, offerto a 3,00, non è da escludere. Tanti i giocatori che vorranno prendersi la scena domani sera nella finale di Coppa Italia a cominciare da Lautaro Martinez, in forma strepitosa e che alla Juventus ha già fatto male in Supercoppa. Il Toro primo marcatore come nella sfida dello scorso 12 gennaio si gioca a 7,00. Sul versante opposto però c'è un Dusan Vlahovic che non solo vuole cancellare le amarezze degli ultimi tempi ma punta al titolo di capocannoniere solitario della manifestazione. Il numero 7 bianconero, al momento, condivide il trono con altri 4 giocatori ma Vlahovic non è certo tipo da accontentarsi tanto che la quarta rete nel torneo è offerta a 3,25.

