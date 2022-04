Coppa Italia: Inzaghi, abbiamo meritato vittoria e finale

MILANO, 19 APR - "I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo giocato una partita di intelligenza, colpendo al momento giusto. Volevamo questo derby che era importantissimo perché valeva la finale di Coppa Italia e lo abbiamo meritato sul campo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, parlando a Mediaset dopo la vittoria per 3-0 contro il Milan nella semifinale di Coppa Italia. "È una partita a cui tenevamo molto e ora abbiamo un campionato da concludere nel migliore dei modi. Siamo stati bravi a rimanere lucidi - ha aggiunto l'allenatore nerazzurro -. C'è stato un mese e mezzo in cui abbiamo speso tantissimo, perdendo punti per strada. Ora però ci prendiamo questa finale che volevamo a tutti i costi. È un percorso lungo, stiamo inseguendo il Milan in vetta alla classifica ma vogliamo essere competitivi su tutti i fronti",

