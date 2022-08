Coppa Italia: Monza-Frosinone 3-2, decisivo Gytkjaer

MONZA, 07 AGO - Esordio stagionale e vittoria per 3-2 del Monza sul Frosinone, in Coppa Italia. Al fischio d'inizio, Stroppa schiera 5 nuovi acquisti. Adriano Galliani e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, nei primi 20' non vedono occasioni da rete. Poi sono i ciociari di Grosso a farsi notare, con Boloca che dalla destra alza per il colpi di testa di Haoudi. La gara si sblocca al 23': fallo di Kone su Birindelli, dal dischetto Valoti di destro la mette all'angolo di sinistra. Il Frosinone si fa vedere con lo slalom di Kone al 26', Cragno manda in angolo. Al minuto 42, Oyono stende in area Valoti: di nuovo penalty e dal dischetto Caprari accarezza il palo e sigla il raddoppio. A campi invertiti, Haoudi la riapre al 7' con la complicità della deviazione di Andrea Ranocchia. Quattro minuti dopo, Kone sugli sviluppi di un corner agguanta il pari. A 7' dalla fine, Colpani entra in area e scarica per Gytkjaer - l'autore del 3-4 nella finale playoff di B a Pisa - che non sbaglia il tap-in.

